Metrorex, măsuri extreme pentru siguranța pasagerilor, după crima de la metrou

Se spune că există un Dumnezeu al bețivilor care îi ajută să nu dea cu capul în gard. Un Dumnezeu al influenților încă nu există. Huawei o plătește pe Gal Gadot să-i promoveze telefoanele. Banii n-au putut cumpăra însă și dragostea pentru iPhone. Ce explicație a oferit aceasta. E o listă lungă, și în continuă actualizare, de […]