Sorin Ovidiu Vântu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare

La aproape cinci ani de când a devenit soția lui Connect-R, Misha a făcut mărturisiri din intimitatea familiei sale. Artista a recunoscut că a vorbit cu tatăl fiicei sale despre divorț în urma problemelor care au apărut în relația lor. Misha și Connect-R au spus un "Da!" răspicat în fața ofițerului de stare civilă în […]