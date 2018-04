Alexis Tsipras: Grecia îşi va păstra calmul în faţa "provocărilor periculoase" din partea Turciei

14:30

Ambasadorul Republicii Coreea la Bucureşti, Kim Eun-joong, vorbeşte, într-un interviu acordat AGERPRES, despre "şansa unică" de realizare a denuclearizării în Peninsula Coreeană, de care va beneficia întreaga lume.Declaraţia lui Kim Eun-joong vine în contextul în care, vineri, începe summit-ul Coreea de Nord-Coreea de Sud."Am primit o şansă deosebită de a realiza denuclearizarea, de a instaura pacea în Peninsulă şi a deschide calea către prosperitatea celor două Corei. Dacă summitul intercoreean şi summitul SUA - Coreea de Nord vor avea loc unul după celălalt, în intervalul următoarelor două luni, ne putem aştepta la transformări importante. Reuşita noastră va duce la o schimbare semnificativă în istoria lumii", evidenţiază diplomatul sud-coreean.El susţine că denuclearizarea totală a Peninsulei Coreene şi instaurarea păcii "vor depinde de fructificarea acestei oportunităţi".Mai mult, Kim Eun-joong subliniază că priorităţile summitului ce începe vineri sunt denuclearizarea în regiune şi un acord de pace."În detrimentul încheierii unui acord pe numeroase fronturi, accentul acestui summit - între Coreea de Sud şi Coreea de Nord - va fi pus pe fundamentarea denuclearizării şi a unui acord de pace în Peninsula Coreeană, precum şi pe consolidarea progresului în relaţiile intercoreene. Având în vedere că aceste relaţii au fost suspendate pe o perioadă lungă de timp, fapt ce a condus la deteriorarea acestora, summitul va avea o importanţă deosebită pentru liderii celor două ţări, în scopul construirii încrederii reciproce prin discuţii sincere şi deschise", punctează diplomatul.El vorbeşte în interviul pentru AGERPRES şi despre relaţia economică România - Republica Coreea.AGERPRES: Coreea de Sud a fost în centrul atenţiei, la începutul anului, datorită Olimpiadei de Iarnă, pe care a găzduit-o. Există o estimare a impactului pe care Olimpiada l-a avut asupra turismului din Coreea de Sud?Kim Eun-joong: În opinia mea, Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang au oferit Coreei de Sud o ocazie unică de a străluci. Ţara noastră a înregistrat, se pare, circa 1,4 milioane de turişti veniţi să ia parte la Jocurile Olimpice din luna februarie, punctând un procent însemnat al vizitatorilor din Europa şi Statele Unite.În plus, sunt şanse mari ca aceste Jocuri să contribuie la dezvoltarea turismului pe termen lung în regiune. De exemplu, alte oraşe relativ mici, despre care nu se cunoşteau foarte multe înaintea găzduirii Jocurilor Olimpice, au raportat venituri din turism notabile în anii care au succedat acestor Jocuri. În cazul Coreei, investiţiile în dezvoltarea regiunii - de aproximativ 14 trilioane de won (12,9 miliarde de dolari americani) - destinate construcţiei staţiunilor, drumurilor, autostrăzilor şi trenurilor, nu au avut ca destinaţie finală doar această Olimpiadă de Iarnă. PyeongChang, asemenea oraşelor Nagano şi Salt Lake City, îndeplineşte condiţiile necesare accederii la statutul de destinaţie veritabilă a sporturilor de iarnă, prin atragerea turiştilor interesaţi de aceste sporturi, dar care nu beneficiază de infrastructură specifică în ţara acestora.AGERPRES: Totodată, Olimpiada a fost şi arena unor discursuri legate de politica SUA-Coreea de Sud-Coreea de Nord. Cât de mult a evoluat relaţia cu ţara vecină, Coreea de Nord, după Olimpiadă?Kim Eun-joong: Pe lângă succesul înregistrat ca Olimpiadă a Păcii, Jocurile Olimpice de la PyeongChang au reprezentat un pas important către denuclearizare, pacea permanentă în Peninsula Coreeană şi îmbunătăţirea relaţiilor intercoreene. Toate acestea pot fi atribuite dialogului între cele două Corei şi unei puternice susţineri venite din partea Statelor Unite. Dacă rezultatul final va însemna denuclearizarea Coreei de Nord şi normalizarea relaţiilor Washington-Phenian, atunci vom avea parte de o reală evoluţie în asigurarea păcii nu numai în Peninsulă, ci şi la nivel global.În momentul de faţă, Coreea de Sud se află într-un dialog constant atât la nivel înalt, cât şi la nivel operaţional cu Coreea de Nord, în vederea pregătirii summitului din 27 aprilie. În data de 21 aprilie, Coreea de Nord a anunţat că îşi va închide centrul de teste nucleare şi va sista efectuarea de teste cu rachete balistice cu rază de acţiune medie spre lungă. Decizia Nordului este privită ca un pas înainte către denuclearizarea Peninsulei Coreene. În plus, această decizie va contribui la crearea unui cadru favorabil succesului summitului intercoreean, dar şi al celui între Coreea de Nord şi Statele Unite. Astfel, cred cu tărie că aceste două viitoare summituri vor constitui o şansă unică de a obţine o denuclearizare totală a Peninsulei Coreene, de a asigura pacea permanentă şi a stabili relaţii durabile între cele două Corei. De aceea, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a valorifica această şansă.AGERPRES: De asemenea, care sunt perspectivele acestei relaţii în contextul în care SUA plănuiesc deschiderea unui dialog cu Coreea de Nord - preşedintele Trump a anunţat că, probabil în mai, se va întâlni cu preşedintele Kim Jong-un?Kim Eun-joong: Am primit o şansă deosebită de a realiza denuclearizarea, de a instaura pacea în Peninsulă şi a deschide calea către prosperitatea celor două Corei. Dacă summitul intercoreean şi summitul SUA - Coreea de Nord vor avea loc unul după celălalt, în intervalul următoarelor două luni, ne putem aştepta la transformări importante. Reuşita noastră va duce la o schimbare semnificativă în istoria lumii.Denuclearizarea totală a Peninsulei Coreene şi instaurarea păcii vor depinde de fructificarea acestei oportunităţi. Nu este doar o întâmplare faptul că am reuşit să creăm această oportunitate - aceasta a devenit posibilă doar pentru că este calea cea mai potrivită de urmat. Întreaga lume aşteaptă cu nerăbdare pace, nu război, şi o soluţie diplomatică, nu o acţiune militară.Guvernul sud-coreean va ţine cont de aceste aspecte şi se va pregăti intens pentru a făuri o punte solidă în asigurarea păcii în Peninsula Coreeană, prin intermediul summitul intercoreean din 27 aprilie, colaborând îndeaproape cu ţările vecine şi comunitatea internaţională.AGERPRES: Spre finalul acestei luni va avea loc summit-ul Coreea de Sud-Coreea de Nord. În mare, care ar fi ţintele acestui summit şi care sunt marile teme de pe agendă?Kim Eun-joong: În detrimentul încheierii unui acord pe numeroase fronturi, accentul acestui Summit - între Coreea de Sud şi Coreea de Nord - va fi pus pe fundamentarea denuclearizării şi a unui acord de pace în Peninsula Coreeană, precum şi pe consolidarea progresului în relaţiile intercoreene. Având în vedere că aceste relaţii au fost suspendate pe o perioadă lungă de timp, fapt ce a condus la deteriorarea acestora, Summitul va avea o importanţă deosebită pentru liderii celor două ţări, în scopul construirii încrederii reciproce prin discuţii sincere şi deschise.Subiectele principale de discuţie vor cuprinde denuclearizarea şi instaurarea păcii în Peninsulă şi aprofundarea relaţiilor intercoreene. Pentru a încuraja îmbunătăţirea acestor relaţii, teme precum dialogul intercoreean, schimburile şi cooperarea, dar şi interesele umanitare vor fi dezbătute într-o manieră echilibrată şi cuprinzătoare.AGERPRES: Totuşi, încercarea acestui summit şi discuţiile SUA-Coreea de Nord legate de dosarul nuclear ar putea fi redirecţionate de către discuţiile Coreea de Nord-China. Care este poziţia ţării dumneavoastră privind acest aspect?Kim Eun-joong: Nu numai cu ocazia recentului summit Phenian-Beijing, ci şi cu numeroase alte ocazii, China a contribuit în mod activ şi constructiv la readucerea Coreei de Nord la masa negocierilor privind denuclearizarea, susţinând totodată organizarea summitului intercoreean şi a celui între Statele Unite şi Coreea de Nord.Guvernul Republicii Coreea va continua să aibă consultări strânse cu China. Momentan, acesta intenţionează să îşi redirecţioneze eforturile sale diplomatice în obţinerea unui succes în urma summitului între cele două Corei şi a celui între Statele Unite şi Coreea de Nord.AGERPRES: Există posibilitatea ca Seulul să relaxeze sancţiunile contra Coreei de Nord în timpul summitului Coreea de Sud-Coreea de Nord şi SUA-Coreea de Nord?Kim Eun-joong: Guvernul Republicii Coreea va depune toate eforturile pentru a pune în prim-plan dezideratul denuclearizării şi instaurării păcii în Peninsula Coreeană, prin reuşita celor două summituri. De asemenea, guvernul nostru va coopera în mod strâns cu celelalte state ale lumii în vederea implementării îndeaproape a sancţiunilor împotriva Nordului, cu excepţia cazului în care va exista un progres considerabil în denuclearizarea Coreei de Nord.AGERPRES: La începutul anului trecut, a fost semnat un memorandum de cooperare între Coreea de Sud şi România la Ministerul Afacerilor Externe din Bucureşti. Puteţi spune ce progrese s-au făcut, de atunci, în relaţia economică a celor două ţări?Kim Eun-joong: Memorandumul de Înţelegere cu privire la cooperarea şi consultarea între Ministerele Afacerilor Externe din Republica Coreea şi România evocă importanţa pe care ambele state o acordă Parteneriatului Strategic dintre Coreea de Sud şi România, care în acest an celebrează 10 ani de existenţă. În primul rând, am convenit asupra importanţei intensificării dialogului politic dintre cele două ţări. În acest sens, am reuşit să facilităm câteva reuniuni guvernamentale importante, în care oficiali ai celor două state şi-au reafirmat angajamentele faţă de valorile democratice pe care ambele ţări le împărtăşesc şi le susţin şi au promis să continue cooperarea. Pentru a oferi exemple recente, numeroşi oficiali români au vizitat Coreea anul trecut: fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Ilan Laufer, secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale Globale al Ministerului Afacerilor Externe, Monica Gheorghiţă şi Asociaţia Municipiilor din România.În al doilea rând, discuţiile noastre din timpul vizitei oficiale de anul trecut în România a fostului ministru al Afacerilor Externe coreean au scos în evidenţă interesul deosebit al ţărilor noastre de a aprofunda cooperarea bilaterală economică. Ambasada noastră a contribuit la consolidarea legăturilor economice dintre Coreea şi România prin intermediul a diverse întâlniri de afaceri, dar şi evenimente, precum şi prin binecunoscutul program coreean KSP (Knowledge Sharing Program), a cărui ediţie (2016-2017) s-a încheiat recent. Ca urmare a acestui lucru, în noiembrie 2017, Korea Productivity Center şi Ministerul român pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat au semnat un Memorandum de Înţelegere privind înfiinţarea Centrului Român de Productivitate, care se doreşte a deveni operaţional în 2018. Mai mult, ambele state se susţin reciproc în organizarea de mecanisme de consultare, precum reuniuni în marja Comitetului de Cooperare Industrială, forumuri de afaceri, atât la Seul, cât şi la Bucureşti - cu un sprijin important oferit de către Camerele de Comerţ din Coreea şi România şi de către alte entităţi publice.S-au înregistrat progrese nu numai în domeniul politic şi economic, dar şi în alte domenii, cum ar fi cooperarea internaţională şi energia nucleară şi aici aş dori să menţionez perspectivele unei viitoare colaborări între cele două agenţii naţionale de cooperare pentru dezvoltare - RoAid, respectiv KOICA - şi recenta vizită de lucru a reprezentanţilor Nuclearelectrica în Coreea.AGERPRES: Care sunt perspectivele viitoare ale colaborării economice cu România?Kim Eun-joong: În baza angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului Strategic şi a dialogului instituţional substanţial, Coreea şi România şi-au consolidat în mod constant domeniile de cooperare, căutând noi oportunităţi de colaborare, în special în domeniul economic. În ultimii ani, diverse forumuri de afaceri şi alte mecanisme de consultare, organizate de Seul şi Bucureşti, au reunit oameni de afaceri, strategi şi reprezentanţi ai ambelor guverne pentru a discuta despre balanţa comercială, domenii strategice de investiţii şi dezvoltarea schimburilor economice. În urma acestor întâlniri s-a stabilit că cele două state au un potenţial nevalorificat, ce poate fi materializat în dezvoltarea viitoare a relaţiilor acestora economice, soluţia constând în creşterea investiţiilor pe ambele pieţe şi cooperarea între companiile coreene şi cele româneşti.Pe de o parte, datorită modelului său economic de dezvoltare, a avantajelor competitive din industria de maşini şi echipamente electrice şi a schimburilor economice extinse cu statele membre ale Uniunii Europene, Coreea reprezintă o economie inovatoare, cu un mediu macroeconomic şi politic foarte stabil. Pe de altă parte, România poate să-şi valorifice avântul în mediul afaceri şi să devină una dintre primele 10 economii ale Uniunii Europene, concentrându-se pe creşterea economică actuală şi pe avantajele competitive însemnate din industria de maşini. Totodată, Coreea reprezintă o destinaţie importantă a bunurilor şi serviciilor româneşti în Asia, în timp ce produsele coreene sunt bine primite pe piaţa din România.Prin urmare, cred cu tărie că, în baza acestor condiţii de afaceri favorabile şi a unor schimburi comerciale de succes, ambele state îşi pot dezvolta în continuare legăturile şi îşi pot maximiza potenţialul economic. Să nu uităm de candidatura României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care va influenţa în mod pozitiv cooperarea solidă dintre ţările noastre. De aceea, sunt convins că atât companiile coreene, cât şi cele româneşti, împreună cu factorii de decizie, vor continua să fructifice aceste oportunităţi de afaceri.AGERPRES: Care sunt, în mare, domeniile în care Coreea de Sud apreciază că ar putea investi în România?Kim Eun-joong: În prezent, în România sunt înregistrate 248 de companii cu capital străin coreean, majoritatea fiind active pe piaţa construcţiilor de automobile, a serviciilor electronice şi a industriei chimice. În această privinţă, pot menţiona câteva companii coreene care investesc şi/sau activează în prezent în România: Samsung, un jucător de renume pe piaţa mondială a electronicelor, GST Global Hyosung, producător de textile pentru airbag-uri care furnizează ţesături şi perne industriei automobilelor, Doosan IMGB, o companie metalurgică din aria utilajului greu, precum şi GMB Korea, o companie din industria auto situată în Piteşti.Pe lângă aceste pieţe tradiţionale de cooperare, cele două ţări sunt angajate în prezent în discuţii privind colaborarea în domeniul energiei nucleare. În plus, s-au făcut paşi importanţi în sectorul agricol. Datorită creşterii interesului pentru produsele agricole româneşti, s-au stabilit contacte între oamenii de afaceri coreeni, în special între o companie coreeană producătoare de suplimente nutritive şi producătorii locali, dar şi autorităţile locale din România.Un alt pilon de cooperare vizează sectorul sănătate. Coreea a semnat, în urmă cu doi ani, un Memorandum de Înţelegere cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice din România. Aşadar, investitorii coreeni sunt pregătiţi să-şi unească forţele cu omologii acestora români, în scopul îmbunătăţirii sistemului de management al spitalelor şi modernizării spitalelor publice şi private româneşti.AGERPRES: Coreea de Sud şi România sunt ţări care par a veni din lumi diferite. Mă refer la diferenţele sociale, culturale între Asia şi Europa. Ce aţi aflat, ce v-a uimit cel mai mult la stilul de viaţă al românilor şi ce credeţi că ar putea învăţa românii de la sud-coreeni?Kim Eun-joong: Înainte de a fi numit ambasador al Republicii Coreea în România, am îndeplinit un mandat de trei ani ca ambasador al ţării mele în Ucraina, cu acreditare şi în Republica Moldova iar în această perioadă am remarcat la România, ca ţară vecină, bogăţia istorică şi vasta sa cultură. Văd România drept o ţară cu un mare potenţial de dezvoltare, o naţiune dinamică şi tânără. Îmi dă impresia unei ţări în continuă mişcare, un sentiment pe care îl am şi în ceea ce priveşte ţara mea.Dacă pot adăuga, cred, de asemenea, că multe din asemănările pe care le au ţările noastre au contribuit la dezvoltarea relaţiilor noastre într-un timp atât de scurt. De exemplu, Coreea şi România au avut experienţe similare pe parcursul istoriei lor îndelungate iar atât poporul coreean, cât şi cel român sunt popoare generoase şi deschise.Am descoperit că România este o ţară frumoasă şi paşnică - pace pentru care Coreea face paşi importanţi în prezent pentru a o aduce în Peninsula Coreeană. În plus, România are privilegiul de a fi o destinaţie de afaceri şi de investiţii valoroasă, datorită poziţiei sale strategice şi a forţei de muncă bine pregătite şi motivate, trăsături împărtăşite şi de către Coreea de Sud. România a beneficiat în schimb de sprijinul deplin al familiei europene şi a înregistrat progrese relevante în toate domeniile, o realitate care a transformat România într-un spaţiu de valori democratice consolidate.Ambele ţări au de învăţat ceva una de la cealaltă, iar pentru a ne continua parcursul, atât România, cât şi Coreea trebuie să susţină un stat de drept puternic şi să lupte împotriva corupţiei. Există momente dificile care ne testează solidaritatea şi cooperarea. Cred că cel mai bun răspuns la aceste provocări este menţinerea relaţiilor noastre pe baze solide de prietenie şi încredere.AGERPRES: Descrieţi într-un cuvânt relaţia Coreea de Sud-Coreea de Nord.Kim Eun-joong: Dacă ar fi să descriu relaţia între cele două Corei nu într-un cuvânt, ci în două, aş spune "pace" şi "de bun augur". Însă, există numeroase momente cruciale în calea dezvoltării unor relaţii intercoreene durabile şi stabilirea păcii în Peninsula Coreeană.În prezent, nu numai Sudul şi Nordul, ci şi comunitatea internaţională se află într-un punct de cotitură important în istoria lumii. Guvernul Republicii Coreea, alături de celelalte state, va depune eforturi notabile în vederea soluţionării chestiunii nucleare nord-coreene, înfăptuirii unei denuclearizări totale a Peninsulei şi asigurării păcii permanente, un proces în care ne dorim susţinerea României şi a poporului român.AGERPRES: La 100 de ani de la Marea Unire, puteţi spune ce înseamnă, în prezent, unitatea între ţări la nivel mondial?Kim Eun-joong: În primul rând, cu ocazia celebrării a 100 de ani de la Marea Unire, aş dori să transmit ţării dumneavoastră, dar şi poporului român cele mai sincere urări de bunăstare, pace şi prosperitate. 1 Decembrie 1918 reprezintă împlinirea idealului românesc de a trăi liber într-un stat unitar. În mod asemănător, unitatea între state - la nivel mondial - este fundamentală în garantarea securităţii pe termen lung, a stabilităţii şi dezvoltării durabile. Numai împreună putem face faţă provocărilor şi găsi soluţii pentru a obţine pacea şi concilierea în întreaga lume.