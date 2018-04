De ce spune PETRE DAEA că România este ruptă

14:30

În decembrie 2016, Tribunalul București îl condamnase pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani si 2 luni de inchisoare in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA.In acelasi dosar, liderul de sindicat Liviu Luca a primit atunci 10 ani inchisoare. Pedepsele au rezultat in urma contopirii cu condamnari primite de cei doi in alte dosare. Decizia nu este definitiva. Acestia se afla in prezent in inchisoare, ei fiind condamnati in iulie 2016 la cate sase ani intr-un alt dosar, privind falimentarea frauduloasa a companiei Petromservice.