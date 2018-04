Cutremur în România! Seism de 3,4 în zona Vrancea

10:00

Anchetatorii care se ocupă de crima înfiorătoare din Botoșani au făcut public numele fetei de 18 ani, care a fost descoperită moartă într-o pădure din apropierea unui cimitir din oraşul Botoşani. Presa locală a titrat că tânăra a fost ucisă cu 13 lovituri de cuţit şi găsită aproape dezbrăcată. Polițiștii l-au încătușat pe autorul crimei, care […]