Bărăscu (Sanitas): Calendarul protestelor nu se schimbă; suntem în alertă, chiar dacă i-a mai scăzut gradul

Secretarul general al Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, reputat arbitru internaţional de sabie, candidează din nou, după nereuşita din martie 2017, la alegerile pentru postul de preşedinte al forului naţional din 27 aprilie şi se declară un continuator al strategiei adoptate de fostul preşedinte Mihai Covaliu, în prezent preşedintele COSR.Marius Florea a făcut parte din echipa lui Mihai Covaliu, când acesta a devenit preşedinte în 2013, şi în acest an le va avea contracandidate la alegerile pentru preşedinţie pe multipla campioană Loredana Dinu şi pe Ioana Ionescu.''Eu am avut din 2013 un program început cu Mihai Covaliu, atunci când era dânsul preşedinte şi continui cu acelaşi plan. Vreau să sprijinim foarte mult juniorii şi cadeţii, ca să-i putem duce la echipele mari. Mi-am asumat acel plan şi îl menţin. În plus, de la an la an am mai câştigat experienţă, am mai învăţat şi faţă de anul trecut am abordat altfel aceste alegeri. Acum sunt mult mai pragmatic. Fiecare trebuie să-şi facă treaba acolo unde se pricepe mai bine şi eu consider că în momentul acesta mă pricep să fac treaba aşa cum trebuie. Mă interesează ca alegerile să fie pline de fair play, asta mi-a plăcut întotdeauna. Anul trecut am pierdut, niciun fel de problemă. Am mers mai departe, am făcut aceeaşi treabă care o fac şi acum, de secretar general. Am încercat s-o sprijin cât mai mult pe Laura Badea Cârlescu şi eu zic că totul o să fie bine. Fiecare candidat consideră că poate să facă ceva bun pentru scrimă'', a declarat Marius Florea, cel mai bun arbitru din lume în 2010, 2013 şi 2014, pentru AGERPRES.Secretarul general susţine că antrenorii şi bugetul sunt marile provocări ale momentului la FR de Scrimă: ''Cea mai mare problemă este că nu avem antrenori. Încercăm să facem totul să aducem antrenori de afară. După cum se ştie, în ţară antrenorii sunt plătiţi foarte prost. O altă problemă este bugetul pe care îl avem, pe care trebuie să-l îmbunătăţim. Trebuie să investim foarte mult în cadeţi şi juniori, iar în toamnă încep competiţiile lor care se vor termina cu Campionatul Mondial din aprilie 2018. Iar începutul de an e mai greu, nu ai buget şi trebuie să facem tot posibilul să aducem bani. În 2018, bugetul FRS este de 4,3 milioane lei, comparativ cu 6 milioane în 2017. Nu pot să-i trec în planul doi pe juniori şi cadeţi, nu-mi permit. O să încerc să-i susţin, pentru că altfel dispare sportul acesta. Nu putem sta tot timpul în Ana-Maria Brânză, Tiberiu Dolniceanu sau Bianca Pascu. Este ceva perdant din start. Şi rezultatele încep să se vadă, avem pentru prima dată un campion mondial de sabie la cadeţi, Andrei Păştin, care se antrenează la centrul olimpic de la Braşov cu Rareş Dumitrescu şi Marius Gălăţanu. Băieţii au demonstrat că ce au de făcut fac bine. Cu ajutorul COSR încercăm să-i sprijinim şi să le creăm condiţii cât mai bune''.Aducerea unui antrenor străin la lotul masculin de sabie, tentativă eşuată anul trecut, este iminentă, conform lui Marius Florea: ''Soluţia o avem deja, suntem în discuţii şi eu sper cât de curând să putem să-l aducem la lotul de sabie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. O să discutăm şi cu sportivii, dar în mare măsură noi luăm hotărârea. Dar trebuie să muncim mai mult. Şi aşa suntem un pic în urmă după părerea mea. Florin Zalomir va continua la lotul naţional, nu se pune problema. Lucrează foarte bine cu Bianca Pascu, se înţeleg foarte bine şi eu zic că o să rămână în continuare. Nu se pune problema să plece de la lot, dacă vine altcineva''.În acest an, la cele două mari competiţii, Campionate Europene şi Mondiale, obiectivele sunt clasări pe locurile 4-6.''Sperăm la un loc 4-6 la Campionatele Europene şi la un loc 4-6 la Campionatele Mondiale. Nu mergem pe medalie încă, pentru că după cum se ştie s-au schimbat cele două echipe de spadă şi sabie. În afară de Ana-Maria Popescu, care a revenit, este foarte greu şi încercăm să construim pe lângă ea. Dincolo îl avem pe Tiberiu Dolniceanu şi încercăm să facem o echipă puternică. Anul viitor trebuie să abordăm foarte bine Campionatul Mondial de la Budapesta, pentru că este înainte de calificarea la JO 2020. Să nu uităm şi de Bianca Pascu, medaliată la CE 2017, a căpătat multă experienţă şi încredere'', a subliniat Florea.Pentru JO 2020, Marius Florea îşi asumă responsabilitatea pentru obţinerea unei medalii şi chiar este decis să facă pasul înapoi dacă obiectivul nu va fi îndeplinit: ''Ne dorim o medalie, cât mai strălucitoare. Nu mergem să participăm, trebuie să mergem să luăm medalii. Nu ne-am calificat şi gata. Acolo merg să iau medalii. Dacă nu, eu plec în următorul moment. S-a terminat olimpiada şi nu mi-am făcut obiectivul, merg şi vorbesc cu dl Covaliu şi dacă e de acord, eu am plecat. Şi e normal aşa, să-ţi asumi responsabilitatea''.În cazul în care va câştiga alegerile, Marius Florea intenţionează să-l numească secretar general pe Mihai Cristian, actualul preşedinte al Comisiei de competiţii: ''Eu consider că ar fi bine să rămân cu aceeaşi echipă, şi Mihai Cristian, ca secretar general, pentru că ştie exact ceea ce are de făcut şi împreună am colaborat foarte bine''.Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Scrimă este programată vineri 27 aprilie, de la ora 10,00, la sediul din strada Av. Popa Marin, Nr. 2, sector 1, Bucureşti.