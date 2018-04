Evz.ro: Povestea unei fotografii. 1986, anul în care românii l-au privat de Defilare pe Ceaușescu

16:30

Oltenia are prima clinică de cardiologie intervențională. Autoritățile doljene au investit peste 9,5 milioane euro de la buget pentru salvarea cardiacilor. Noua unitate medicală a fost inaugurată, joi, la Craiova, unitatea medicală fiind construită de la zero și fiind dotată cu aparatură de ultimă generație. Clinica va deveni funcțională în trei săptămâni. Constucția clinicii de […] Post-ul Oltenia are prima clinică de cardiologie intervențională: Autoritățile doljene au investit peste 9,5 milioane euro de la buget pentru cardiaci apare prima dată în Libertatea.ro.