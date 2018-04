Iohannis: E un lucru bun că liberalii au obţinut un vot pentru a sesiza Comisia de la Veneţia

16:40

Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu FC Viitorul, programat, sâmbătă, în etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I, e important pentru ca formaţia lui să se menţină pe poziţia a treia în clasament."Va fi un meci dificil în faţa unui adversar puternic precum FC Viitorul. Este o partidă importantă pentru noi, pentru a ne menţine pe poziţia a treia în clasament. Dacă vom reuşi să ne impunem, ne vom distanţa şi ne vom pune într-o postură avantajoasă pentru a încheia pe locul 3. Dar noi vrem să câştigăm şi în celelalte partide rămase de disputat. Trebuie să intrăm pe teren, să ne luptăm şi să încercăm să câştigăm", a spus el.Tehnicianul a explicat înlocuirea anumitor jucători în partida din etapa precedentă cu Astra Giurgiu, pierdută cu 0-1, prin faptul că aceştia riscau accidentări. El a adăugat că decizia a fost numai a lui şi că îşi asumă această greşeală."Nu ne-a surprins decizia antrenorului Astrei (n.r. - Gheorghe Mulţescu) pentru că ştiam că va juca astfel. Am schimbat portarul pentru că nu se antrenase corect în ultimele zile. Pe Zlatinski, Mitriţă şi Dimitrov am decis să nu îi introduc din primul minut pentru că i-am văzut încă dinaintea meciului cu FC Botoşani că au avut ceva probleme medicale. Atunci când vezi un jucător că stă cu gheaţă în anumite zone la antrenament trebuie să iei anumite decizii. Aşa că am preferat să fac aceste schimbări pentru a nu pierde mai mulţi jucători pentru partidele următoare. Am decis aşa pentru că la momentul respectiv eram sigur că vom obţine un rezultat bun cu Astra. Am greşit pentru că nu am obţinut un rezultat deloc bun. Menţionez însă că înainte de meci absolut toţi jucătorii şi-au arătat disponibilitatea de a juca. A fost numai decizia mea pentru că nu am vrut să îmi asum riscul unor accidentări şi de a pierde jucători. Eu am trimis în teren echipa care am considerat că e cea mai potrivită să câştige cu Astra. Am mers acolo pentru a câştiga. A fost decizia mea, e responsabilitatea mea, mi-o asum şi consider că eu am greşit", a afirmat Mangia.Acesta are probleme de lot şi înaintea partidei cu FC Viitorul. "Trebuie să vedem la antrenamentul de azi. Popa şi Glavina s-au antrenat, dar separat până acum. Trebuie să vedem cum se simte şi Mitriţă, la fel şi Mitrovic, care are o problemă fizică. Nu ştiu exact nivelul acestei probleme, este ceva muscular. Dar nu pot spune când poate reveni, nu s-a antrenat normal în tot acest timp. Martic este clar că nu va putea juca, la fel şi Ovidiu Bic. Restul sunt disponibili", a menţionat antrenorul."Avem un lot corespunzător pentru a face o treabă bună. Avem calitatea de a ne lupta pe teren. Am greşit în meciul precedent, e clar. S-a întâmplat, nu doream asta, dar trebuie să continuăm pentru că avem în continuare obiective. Nu consider că există diferenţe în felul în care evoluează jucătorii în Cupă şi în campionat. De exemplu cred că am făcut un joc bun cu CSM Poli Iaşi, iar acela a fost în campionat. Noi trebuie să continuăm să progresăm şi să arătăm acelaşi nivel de performanţă. Probabil că acesta e cel mai important pas pentru noi, acela de a avea constanţă în evoluţii. Probabil că avem nevoie de mai mult timp. În opinia mea suntem pe drumul cel bun. Greşeală este să credem că am atins nivelul maxim şi că nu mai putem creşte", a adăugat Devis Mangia.Echipa de fotbal CS Universitatea Craiova întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20,45, pe teren propriu, formaţia FC Viitorul, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)