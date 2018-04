El este iubitul Roxanei Vancea, care ar fi lăsat-o însărcinată!

12:30

Momente cutremurătoare s-au petrecut atunci când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mihăiță Ploieșteanu a fost scos din curtea casei. Mama lui aproape că s-a prăbușit la vederea unor asemenea imagini. Mai mult, ea a strigat câteva cuvinte care i-a făcut pe mulți să simtă fiori reci și să izbucneasscă în plâns de durerea pe […] The post Strigătele durerii unei mame care își îngroapă unicul fiu. Ce a spus soția lui Nelu Ploieșteanu în momentul în care sicriul lui Mihăiță a fost scos din curte appeared first on Cancan.ro.