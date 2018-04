Cele mai sexy poze ale Cristinei Caramarcu, solista trupei ”The Humans”

12:30

Mașina lui Ianis Hagi (19 ani) a lovit un biciclist, miercuri seară (25 aprilie), în jurul orei 21:15. Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni din Constanța, iar martorii spun că la volan ar fi fost chiar fiul marelui fotbalist. Cu toate acestea, oamenii legii susțin că șoferul nu ar fi fost Ianis. […] The post Breaking News! Mașina lui Ianis Hagi a lovit un biciclist! Un martor susține că fotbalistul era la volan, dar… appeared first on Cancan.ro.