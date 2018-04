Ar trebui să-și ceară iertare, dar iubitul lui Khloe Kardashian își petrece timpul în preajma altei femei

14:40

Kate Middleton a adus pe lume cel de-al treilea copil la începutul săptămânii și totuși… nu s-a suflat nicio vorbă despre numele ales pentru bebelușul regal. Dar… se pare că există un motiv întemeiat pentru acest lucru! Având în vedere că numele prințului George a fost divulgat după două zile de la naștere și al […]