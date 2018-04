LIVE BLOG Europa League | Arsenal - Atletico Madrid şi Marseille - Salzburg se joacă ACUM! Vrsaljko o lasă pe Atletico în zece oameni din minutul 10! Simeone, trimis în tribună. Marseille a deschis scorul pe Velodrome

18:40

"Acum am aflat şi eu de acest subiect. Vin direct de la antrenament. Cert e că Dinamo are nevoie de susţinere financiară. Domnul Negoiţă a spus de mai multe ori că are nevoie de oameni care să ajute financiar clubul. Vrem ca acest club să rămână la un nivel ridicat. Dinamo e un brand. Eu am nevoie de ei la meciuri. Sper să vină din ce în ce mai mulţi. Pe stadionul Dinamo au lipsit la ultimele meciuri şi le-am simţit lipsa. E normal să jucăm acolo. Suntem în play-out. E o lipsă de interes normală...