liveTEXT, VIDEO+FOTO // ACUM se joacă semifinalele Europa League » Arsenal - Atletico Madrid și Marseille - Salzburg

20:10

Florin Bratu, 38 de ani, a vorbit despre implicarea suporterilor în proiectul de la Dinamo. Tehnicianul dinamovist speră ca fanii să vină în număr tot mai mare, pentru că la ultimele meciuri a lipsit acest fapt. "Acum am aflat şi eu de acest subiect. Vin la emisiune direct de la antrenament. Cert e că Dinamo are nevoie de susţinere financiară.Domnul Negoiţă a spus de mai multe ori că are nevoie de oameni care să ajute financiar clubul. ...