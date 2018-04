Rusia şi Siria prezintă OIAC persoane sănătoase, ca 'dovezi' că în Ghouta nu a avut loc un atac chimic

22:30

Bucureşti, 26 apr /Agerpres/ - Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat joi că declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita în Israel au "o anumită doză de antisemitism". "Aş vrea să am totuşi unul-două comentarii în legătură cu afirmaţiile domnului preşedinte Iohannis. Ele sunt considerate, şi nu numai de mine, cu o anumită doză de antisemitism. De asemenea, nu poţi să jigneşti în asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu poţi să jigneşti nişte oficiali din alt stat pe care îi acuzi că fac înţelegeri secrete cu nişte oficiali din România. Aşa ceva este inacceptabil! De asemenea, e o lege nescrisă care a tot fost respectată în România, şi Băsescu o respecta şi eu am respectat-o şi am spus-o de multe ori public, de câte ori a fost preşedintele plecat din ţară, chiar dacă eram întrebat, chiar dacă eram într-un anumit conflict, am spus: e plecat din ţară preşedintele, reprezintă România, discută pentru România, sper, şi nu vreau să fie întrebat pe acolo să răspundă la nişte întrebări pe care le-aş fi generat eu sau alt coleg de-al meu sau cineva cu care era într-un conflict. Nu a mai ţinut cont nici de asta", a spus Dragnea la Antena 3. Acesta a adăugat că nu are nevoie şi nici nu îl obligă cineva să ceară aprobarea preşedintelui României să meargă într-o vizită oficială atunci când primeşte o invitaţie. "Am obligaţia să informez Parlamentul şi o voi face, primul-ministru îl poate informa pe preşedinte fără niciun fel de problemă, dar eu pun o întrebare: eu nu ştiu dacă preşedintele României - cu care recunosc că am fost mult prea binevoitor în ultimele luni de zile, tot din dorinţa de a nu crea conflicte - sau nu am auzit că înainte de a merge la vreun Consiliu European sau la alte întâlniri şi-a luat mandat de la Parlament. Că o să spună că nu are nevoie. A avut o discuţie cu şefii celor două camere, a avut vreo discuţie cu primul ministru? Sau după? Pentru că merge şi îşi ia tot felul de angajamente în numele României, pe care trebuie să le pună în practică ori Parlamentul ori Guvernul. Noi nu am zis nimic până acum, nu ne-a informat, dar nu poţi să ieşi să ceri unor oficiali din România să îţi ceară aprobarea să meargă la nişte întâlniri. Mai mult decât atât, domnul preşedinte Iohannis a ştiut că doamna prim-ministru merge în Israel, nu a aflat din presă. A început să spună multe neadevăruri. A ştiu de la doamna prim-ministru. Mie mi-a spus doamna prim-ministru astăzi că l-a informat pe preşedintele României că merge în Israel", a afirmat Dragnea. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că îl îngrijorează "secretomania" vizitei premierului Viorica Dăncilă în Israel şi a subliniat că prim-ministrul nu vorbeşte în această deplasare pentru România, ci pentru Guvern. El a vorbit şi despre vizita preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, în Israel. "În ceea ce priveşte vizita preşedintelui Camerei, mai mare secret. S-a aflat că a plecat acolo doar după ce a ajuns acolo. Nu ştiu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii", a afirmat şeful statului. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă)