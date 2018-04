Cum să îți petreci timp de calitate cu copilul tău

19:20

O ediţie princeps a cărţii "The Birds of America", de John James Audubon, una dintre cele mai renumite lucrări de istorie naturală din lume, estimată la 12 milioane de dolari, va fi pusă în vânzare în cadrul unei licitaţii ce va fi organizată în luna iunie la New York, au anunţat miercuri reprezentanţii casei Christie's, citaţi de Reuters. Această carte din secolul al XIX-lea conţine peste 400 de ilustraţii colorate manual, reprezentând 1.037 de păsări, este una dintre cele doar 13 volume comple...