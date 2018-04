Summit inter-coreean: Kim Jong Un şi Moon Jae-in au ajuns faţă în faţă

04:00

Cristian Mungiu, unul dintre cei mai reputaţi regizori, reprezentând generaţia postdecembristă, s-a născut la 27 aprilie 1968, la Iaşi.Regizorul a absolvit Facultatea de Litere din Iaşi, secţia Engleză (1993), precum şi Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, secţia Regie (1998).Între anii 1993 şi 1994, a fost profesor de limba engleză, apoi, asistent şi ulterior secund de regie la numeroase producţii internaţionale filmate în România (1994-1998), cum ar fi: ''Căpitanul Conan'' (în regia lui Bertrand Tavernier), ''Train de vie'' (în regia lui Radu Mihăileanu), ''Beowulf'' (în regia lui Graham Baker) ş.a.A fost jurnalist între 1987 şi 1998, perioadă în care a realizat reportaje, interviuri, şi a scris proză scurtă şi rubrici în diferite reviste.Filmografia sa cuprinde scurtmetrajele: ''Cazul Horia Viorel'' (documentar, 1996); ''Mariana'' (ficţiune, 1997, Premiul pentru cel mai bun regizor - ''CineMaIubit'', 1997); ''Mâna lui Paulişta'' (ficţiune, 1998, Premiul Criticii pentru cel mai bun film şi cel mai bun actor - ''CineMaIubit'', 1998; filmul a reprezentat România la selecţia pentru Premiile Oscar la categoria scurtmetraje); ''Nici o întâmplare'' (ficţiune, 1999); ''Zapping'' (ficţiune, 2000, Premiul pentru cel mai bun regizor - Festivalul de film Dakino, 2000; Premiul UCIN pentru cel mai bun film de scurtmetraj, 2002); ''Corul pompierilor'' (ficţiune, 2000, Premiul pentru cel mai bun film - Săptămâna Filmului Româno-Maghiar, Sfântu Gheorghe, oct. 2001). Scurtmetrajele sale au fost prezentate la numeroase festivaluri internaţionale.A scris scenariile pentru lungmetrajele: ''Tina şi mama ei'' (1998); ''Cartier'' (1999, Premiul ONC; Premiul ''Hartley Merrill / Jean Negulescu'' pentru Cel mai bun Scenariu de ficţiune în anul 2000, la competiţia internaţională de la Los Angeles). În urma concursurilor de scenarii a câştigat prime de finanţare (''Nici o întâmplare'', ''Corul pompierilor'', ''Zapping'').Lungmetrajul ''Occident'' (ficţiune, 2002) s-a bucurat şi în ţară şi în străinătate de un mare succes de public şi de critică, primind Premiul ONC pentru debut (2000). A fost prezentat la Festivalul internaţional de la Cannes din 2002, secţiunea ''Quinzaine des realisateurs''. Acelaşi film a primit ''Hubert Balls Award Of The International Film Festival Rotterdam'' (2001); Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (2002), Premiile UCIN pe anul 2002 pentru regie şi pentru scenariu. La Festivalul Internaţional al Filmului de la Sofia din 2003, ''Occident'' a primit unul din cele mai importante premii, cel acordat de Juriul Criticii Internaţionale (FIPRESCI). Foto: (c) Paul Buciuta / AGERPRES FOTOFilmul ''4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile'' (2007) i-a adus celebritatea, prin selectarea sa de către juriul Festivalului de Film de la Cannes. După ce a primit Premiul acordat de către Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice şi Premiul acordat de Administraţia Educaţiei Naţionale din Franţa, regizorul a fost răsplătit cu Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cannes - Palme d'Or, în acelaşi an primind şi Premiul ''Cel mai bun regizor european''. De asemenea, ''4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile'' a fost nominalizat şi la premiile Globul de Aur (2008)."4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" a primit, la 27 martie 2008, trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj, precum şi premiul pentru regie, potrivit http://www.premiilegopo.ro. În 2009, acelaşi film a câştigat categoria de Cel mai bun film european la prestigioasele Premii Goya.Premiera unei noi producţii a scenaristului şi regizorului român, cu titlul ''Amintiri din Epoca de Aur'', a avut loc la 18 septembrie 2009. Producţia este un film colectiv constând dintr-o serie de şase scurtmetraje, grupate în două părţi, care au fost lansate succesiv. Comedia prezintă o serie de legende urbane care circulau în perioada dictaturii comuniste din România. Prima parte, intitulată ''Amintiri din Epoca de Aur 1: Tovarăşi, frumoasă e viaţa!'', a avut premiera în cinematografe la 18 septembrie 2009, iar partea a doua, ''Amintiri din Epoca de Aur 2: Dragoste în timpul liber'', în 21 octombrie 2009.Un ciclu de filme realizate de Cristian Mungiu a fost prezentat în perioada 12-15 aprilie 2012, de către Institutul Cultural Român de la Madrid, la prestigiosul Circulo de Bellas Artes, pentru a face cunoscută în Spania întreaga operă a regizorului român.Cristian Mungiu a primit la 27 mai 2012, premiul pentru cel mai bun scenariu, în cadrul Festivalului de la Cannes, pentru filmul ''După dealuri''. De asemenea, dublul trofeu de interpretare a fost acordat actriţelor Cosmina Stratan şi Cristina Flutur.Lungmetrajul a mai câştigat marele premiu al secţiunii Filmmakers of Tomorrow - FEDEORA la Festivalul Internaţional de la Haifa, trofeu acordat de un juriu desemnat de Federaţia Criticilor de Film din Europa şi Zona Mediteraneană. Totodată, ''După dealuri'' a fost desemnat cel mai bun film la Festivalul de la Vukovar (Croaţia) şi la Herceg Novi (Muntenegru). La acestea se adaugă încă două premii internaţionale, Premiul Astor de Oro la cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Mar del Plata, Argentina, şi Premiul Special al Juriului la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Gijon, Spania. Lungmetrajul a fost nominalizat şi la premiile decernate de Academia de Film Europeană, dar şi la premiile Satellite, acordate în cinematografia independentă din SUA.''După dealuri'' a avut premiera de gală, la 25 octombrie 2012, la Cinema Patria din Bucureşti şi a reprezentat propunerea României, la Oscar, pentru cel mai bun film străin în 2013. Filmul a ajuns pe lista scurtă, însă nu a fost unul dintre peliculele nominalizate. În ianuarie 2013, lungmetrajul a fost marele câştigător al galei Best Film Fest, fiind desemnat cel mai bun film românesc al anului 2012.Deşi Cristian Mungiu a refuzat ca filmul său multipremiat la Festivalul de la Cannes, "După dealuri", să fie luat în consideraţie de juriul UCIN (cum a procedat în 2012 şi Cristi Puiu cu ''Aurora''), acestuia i s-a conferit in absentia un Premiu de Excelenţă, cu prilejul decernării premiilor Uniunii Cineaştilor în martie 2013.Membru al juriului celei de-a 66-a ediţii a Festivalului de la Cannes din mai 2013, Cristian Mungiu a fost decorat cu distincţia de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor, de ministrul francez al culturii, Aurélie Filippetti, care l-a caracterizat pe acesta, ca fiind ''liderul unei noi generaţii de cineaşti români şi europeni (...) hotărâţi să întoarcă definitiv pagina cinematografiei din epoca Ceauşescu''. În 2017, Cristian Mungiu a fost preşedintele Juriului Secţiunii Cinéfondation şi scurtmetraje din cadrul Festivalului de la Cannes.La 19 mai 2016, a fost lansată drama ''Bacalaureat'', scrisă, produsă şi regizată de Cristian Mungiu, avându-i în rolurile principale pe Adrain Titieni şi pe Maria-Victoria Drăguş. La Festivalul de la Cannes din acelaşi an, pelicula i-a adus premiul pentru regie. La 8 ianuarie 2018, lungmetrajul a fost desemnat cel mai bun film străin la premiile National Society of Film Critics (NSFC), una dintre cele mai prestigioase asociaţii de critici de cinema din Statele Unite ale Americii.Regizorul Cristian Mungiu a primit, la 10 mai 2017, trofeul Festivalului Serilor Filmului Românesc, în cadrul Galei ce a deschis a VIII-a ediţie a evenimentului. Ediţia din 2017 i-a fost dedicată, atunci împlinindu-se zece ani de când pelicula "4 luni, 3 săptămâni, 2 zile" a primit premiul Palm d'Or.Cristian Mungiu este membru al Uniunii Cineaştilor din România (UCIN) din 1998. În prezent, face parte din Comisia de relaţii externe şi organizare de evenimente din cadrul UCIN, potrivit http://www.ucin.ro/staff.html. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOLa data de 28 mai 2007, prin decret prezidenţial, i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Cavaler, ''pentru contribuţia sa, prin care s-a evidenţiat ca exponent al tinerei generaţii de regizori români, la promovarea la nivel mondial a cinematografiei naţionale''. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOÎn ziua de 24 octombrie 2012, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Sala Regilor a Palatului Elisabeta, Cristian Mungiu a fost distins cu Medalia "Crucea Casei Regale a României".Din 2016, este membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din SUA, potrivit https://www.imdb.com. Foto: (c) Cristian Nistor / AGERPRES FOTOLa 20 octombrie 2017, Cristian Mungiu a primit Legiunea de Onoare în grad de Cavaler, decoraţia fiindu-i înmânată de ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michele Ramis.În iunie 2017, regizorul român a fost preşedintele juriului Festivalului Internaţional de Film de la Shanghai. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Daniela Juncu)