CentenarulMariiUniri ''România 100 - Diplomaţie, Educaţie şi Misiune'' - reuniune dedicată Centenarului, la Alba Iulia

Cinefilii din Arad vor avea posibilitatea să vizioneze, în perioada 27 - 29 aprilie, o serie de proiecţii de film independent american, în cadrul unui festival organizat de Asociaţia Cinemascop, cu sprijinul autorităţilor locale şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES."American Independent Film Festival debutează anul acesta cu o primă ediţie locală la Arad, în perioada 27-29 aprilie, la Cinema Arta. Pe parcursul celor 3 zile de film independent american festivalul a pregătit o selecţie ce include filmele 'The Florida Project', r. Sean Baker; 'You Were Never Really Here', r. Lynne Ramsay; 'Menashe', r. Joshua Z Weinstein, 'Paterson', r. Jim Jarmusch; 'The Rider', r. Chloe Zhao şi 'Wonderstruck', r. Todd Haynes", se arată în comunicat.Organizatorii menţionează că toate filmele vor avea câte o proiecţie pe parcursul ediţiei de la Arad, unde intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.American Independent Film Festival la Arad debutează pe 27 aprilie cu "You Were Never Really Here/N-ai fost niciodată aici", regizat de Lynne Ramsay, câştigătoarea Premiului pentru scenariu la Cannes 2017. Filmul i-a adus şi Premiul pentru pentru interpretare masculină lui Joaquin Phoenix, pentru rolul unui fost agent FBI. Producţia a fost comparată de The Times cu "Taxi Driver", al lui Martin Scorsese.Tot în prima zi a festivalului de la Arad, cinefilii au ocazia să vadă cel mai recent lung metraj al lui Jim Jarmusch, "Paterson", caracterizat de critici ca fiind "unul dintre cele mai luminoase filme" ale acestuia, transmit organizatorii.Lista premierelor de la "American Independent Film Festival" include şi unul dintre cele mai apreciate filme ale anului 2017, "Menashe", debutul în ficţiune al regizorului de film documentar Joshua Z Weinstein. Vorbit în yiddish şi plasat în comunitatea hassidică din Brooklyn, filmat cu neprofesionişti din comunitatea evreilor din New York, "Menashe" este "o comoară a filmului indie cu o viziune revelatoare asupra legăturii universale dintre tată şi fiu".Apreciat de critici şi premiat la Cannes, anul trecut, "The Rider", al regizoarei americane Chloe Zhao, a fost prezentat la peste 40 de festivaluri internaţionale de film, printre care Telluride, Toronto, Sundance şi Sarajevo. Este considerat unul dintre cele mai originale şi puternice filme americane ale anului trecut."American Independent Film Festival" este organizat de Asociaţia Cinemascop, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad, şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Mai multe informaţii şi programul evenimentului sunt disponibile pe filmedefestival.ro, precizează organizatorii. AGERPRES/ (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: American Independent Film Festival / Facebook