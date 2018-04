METEO. Vremea devine INSTABILĂ la final de săptămână. Urmează PLOI TORENȚIALE

01:30

Cancerul nu mai este azi o boală incurabilă. Acestea au fost cuvintele pe care le-am auzit de la doi medici cu care am interacționat, în anul 2017. Unul e turc, altul român. Unul m-a operat de o tumoră care îmi prinsese ficatul și căile biliare, celălalt mă tratează cum știe el mai bine, de opt luni, la Craiova. I-am crezut pe amândoi medicii că boala asta urâtă poate fi alungată. De ce? Pentru că sunt o femeie optimistă. Pentru că, fiind ziarist, am citit mai mult decât alții despre cancer și cum poate fi tratat în România și în Europa. Pentru că am ajutat, prin campanii caritabile, timp de 8 ani, circa 300 de copii, majoritatea dintre ei afectați de tumori. Pentru că am interacționat cu oameni care s-au luptat și au învins.