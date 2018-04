O epavă din centrul Bucureștiului a fost luată de olandezi. Planurile lor

20:40

Președintele a precizat că declarația sa nu a fost peiorativă şi spune că tocmai pentru faptul că nu a fost mediatizată plecarea lui Liviu Dragnea în Israel a făcut această afirmaţie, fără a intenţiona să jignească statul israelian sau comunităţile evreieşti. „Să fiu eu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caraghios. Eu am fost lăudat și laureat de mai multe asociații evreiești și cu siguranță toată lumea știe că relațiile bilaterale cu Israel sunt excelente de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici. În afirmația mea cu siguranță nu am folosit expresii peiorative dar dacă totuși cineva s-a simțit ofensat de declarația mea, îmi cer scuze față de aceștia. Iar declarația mea nu a fost o declarație, ci o întrebare retorică, și atât cât am spus atât am vrut să spun”, a declarat șeful statului. Klaus Iohannis a explicat că și el s-a întrebat, „când s-a lăudat președintele Camerei Deputaților la televizor, că a rezolvat problema Ambasadei, în ce calitate a rezolvat această chestiune și cum s-a gândit să intre în această dezbatere”. „Tocmai de aceea și fiindcă vizita acestui personaj nu a fost mediatizată, mi-am pus și eu întrebarea, cum probabil și alți politicieni și-au pus întrebarea. Ok, dacă s-a dus acolo și nu știm nimic, ce înțelegeri ar putea să facă? În niciun caz acea întrebare retorică nu a fost cu iz de a jigni comunitățile evreiești și Statul Israel. Întrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România, recte președintele Camerei Deputaților, s-a deplasat acolo pentru un știm ce, se întâlnește cu nu știu cine și nici nu știm ce înțelegere vor face. Pentru că, dacă ar fi mers în mod transparent și ar fi existat declarații ce face acolo atunci am fi știut mai bine”, a explicat Iohannis. Președintele declarase despre prezența președintelui PSD Liviu Dragnea în Israel: „Cine știe ce înțelegeri secrete face cu evreii”, cerându-i liderului social-democraților să spună românilor, la întoarcere, ce anume a făcut acolo.