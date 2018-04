Cel mai bine plătite oferte de muncă pentru cei care vor să lucreze patru sau şase ore pe zi

23:30

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 27 aprilie 2018, a doua zi dupa ce Marte este in conjunctie cu Pluto – care este oricum deja retrograd in Capricorn timp de 5 luni pana in septembrie. Acest tranzit este atat de intens pe cat se poate! Citește mai departe...