Fotbal: ''Aceşti jucători sunt nişte eroi'', a declarat Diego Simeone după egalul lui Atletico cu Arsenal

Trupa britanică The Rolling Stones va lansa o compilaţie de 15 viniluri cu marile sale succese în data de 15 iunie 2018, a informat compania discografică Universal preluată de EFE.Sub numele 'The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016', Rolling Stones fac o trecere în revistă a carierei lor de peste 40 de ani în această casetă în ediţie limitată care va cuprinde 15 albume de studio.Printre acestea figurează, de la clasicul 'Sticky Fingers', cu o copertă creată de Andy Warhol, şi până la cel mai recent 'Blue & Lonesome', lansat în 2016, sau bijuterii ca 'It's Only Rock'n'Roll' şi 'Voodo Lounge', din 1974 şi respectiv 1994.Albumele au fost remasterizate pornind de la discurile originale pentru a obţine cel mai bun sound posibil în legendarele studiouri Abbey Road, unde, de exemplu, The Beatles au înregistrat primul lor disc.Fiecare album este prezentat în vinil negru cântărind 180 de grame şi include un card de descărcare digitală precum şi un certificat de autenticitate.Albumele cuprinse în casetă sunt: Sticky Fingers (1971); Exile On Main St (1972); Goats Head Soup (1973); It's Only Rock'n'Roll (1974); Black And Blue (1976); Some Girls (1978); Emotional Rescue (1980); Tattoo You (1981); Undercover (1983); Dirty Work (1986); Steel Wheels (1989); Voodoo Lounge (1994); Bridges To Babylon (1997); A Bigger Bang (2005) şi Blue & Lonesome (2016).Primăvara aceasta, The Rolling Stones vor pleca pentru prima dată în turneu în Marea Britanie din 2006.Turneul include concerte pe 17 mai la Dublin; 22 mai la Londra; 5 iunie la Manchester; 9 iunie la Edinburgh; 15 iunie la Cardiff (Ţara Galilor) şi 19 iunie pe stadionul de cricket Twickenham din Londra.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: vinylradar.com