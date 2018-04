Cum a slăbit Adriana Bahmuțeanu 24 de kilograme. “M-am simțit rău. Eram umflată și am zis stop”

Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu a slăbit peste 20 de kilograme. Vedeta a explicat cum a reușit și de a decis să scape de kilogramele în plus. Adriana Bahmuțeanu, care a fost măritată cu omul de afaceri Silviu Prigoană, cu care are doi copii, arată din ce în ce mai bine în ultima perioadă de […] Post-ul Cum a slăbit Adriana Bahmuțeanu 24 de kilograme. “M-am simțit rău. Eram umflată și am zis stop” apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea