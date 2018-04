Prima reacție a lui Florin Prunea după ce Burleanu a făcut publică o imagine din culisele campaniei electorale

12:30

În ciuda comportamentului de dur pe care îl are, Giani Kiriță are un suflet mare. El a făcut numeroase gesturi de admirat pentru consătenii lui. Fostul fotbalist Giani Kiriță, care face parte din echipa faimoșilor la concursul Exatlon România, de la Kanal D, este recunoscut pentru comportamentul dur și replicile acide pe care le are. […] Post-ul Gesturille de milioane pe care Giani Kiriță le-a făcut pentru consătenii lui. A făcut donații și și-a folosit relațiile ca să ajute apare prima dată în Libertatea.ro.