BREAKING NEWS: O echipă din play-off a primit "interzis" în Europa, calculele pentru cupele europene se schimbă complet! Veste teribilă şi pentru Gaz Metan Mediaş

Răzvan Marin e cel mai căutat jucător român în Europa, iar selecţionerul României, Cosmin Contra, i-a cerut să rămână concentrat până la finalul sezonului din Belgia pentru că oferta de şapte milioane de la AS Roma ar putea fi doar începutul. Recent, publicaţia La Derniere Heurre a anunţat că AS Roma a transmis prima ofertă oficială pe numele mijlocaşului român, în valoare de şapte milioane de euro, dar Standard a refuzat. Pentru a nu scăpa lucrurile de sub control, Contra i-a cerut mijlocaşului...