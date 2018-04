Ponta dezvăluie înțelegerile făcute de Dragnea în Israel. Miza e de miliarde!

Mai jos, postarea fostului şef al PSD, devenit între timp unul dintre criticii vehemenţi ai lui Liviu Dragnea:"Sa dau eu cateva exemple de intelegeri facute de Liviu Dragnea contra intereselor Romaniei ?- a stabilit cu grupuri de interese din Israel ( probabil si Rusia) sa faca Fondul Suveran al Romaniei si sa le vanda astfel direct si fara nicio procedura transparenta ( pe bani cat mai putini) ce mai detine Statul Roman in economie : Hidroelectrica , Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Transgaz, Romgaz, Transelectrica , Salrom etc- a stabilit in secret ca din contractele de achizitii militare cu diverse companii din SUA o parte din bani sa mearga prin firme din Israel ( de exemplu componente ale transportoarelor blindate cumparate de la General Dynamics America)- a stabilit ca in schimbul mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim ( plus o consistenta suma de bani “negri”) sa fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost Ambasador al Israelului pentru o vizita la Washington- a stabilit ca din aceste afaceri paguboase pentru Romania sa fie platiti consultantii politici israelieni care il asista in activitatea politica pentru ca sa ascunda legatura directa intre el si acestiaIar acum face o alta mare ticalosie : acuza pe toata lumea care ii demasca aceasta hotie ca fiind “antisemit”!!! O mare minciuna pentru ca de fapt toti suntem “anti - dragnisti” / el era in stare sa se vanda si la rusi si la eschimosi sau patagonezi - important este ca acesti cumparatori isi urmaresc ( legitim) propriul interes si se bucura ca au gasit sa cumpere lucruri atat de importante pe un pret atat de mic - faptul ca Dragnea le vinde interesele Romaniei este treaba noastra si a Statului Roman ( nu a celor care beneficiaza) !Si eu l-am acuzat ( justificat) pe Basescu de multe lucruri - era o batalie politica interna pe care am dus-o insa cu arme care nu erau impotriva Romaniei! Sa spui public despre Presedintele tarii noastre ( indiferent cum il cheama) ca este “antisemit” este o declaratie atat de grava pe care Dragnea nu o intelege sau de care nu ii pasa.Si vreau sa spun clar ( fara sa fiu deloc antisemit ci doar ProRomania) - nu ne da Israelul 20 miliarde de euro fonduri nerambursabile in locul celor de la Uniunea Europeana / nu ne apara Israelul in cazul unui conflict militar in locul celor de la NATO / nu ne asigura Israelul siguranta de zi cu zi in fata unor elemente islamice radicale care vad deodata Romania ca o tara inamica!Dragnea vinde Romania - si ce nu poate vinde distruge ! Il oprim ?"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Money.ro