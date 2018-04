Marius Paşcan: PMP va susţine o moţiune de cenzură a împotriva Guvernului Dăncilă

15:30

Cele mai interesante filme narative independente americane ale anului 2017 vor fi prezentate, în premieră şi exclusivitate în România, la American Independent Film Festival, care se va desfăşura de vineri până pe 3 mai la CinemaPro şi sala Studio Horia Bernea a Muzeului Ţăranului Român, informează un comunicat transmis AGERPRES.Printre filmele care vor putea fi văzute se numără "Lady Bird" (Cel mai bun film, Cea mai bună actriţă Saoirse Ronan - Globurile de Aur 2018, cinci nominalizări la Oscar), "The Florida Project" (Directors' Fortnight, Cannes 2017), "Wonderstuck" (celecţie Cannes 2017), "Wonder Wheel" (cel mai consistent Woody Allen din ultima perioadă, selecţie oficială New York FF) "Menashe" ori "Lucky".Andreea Esca şi Irina Margareta Nistor, ambasadoarele onorifice ale festivalului, vor introduce proiecţiile cu "I Tonya" din 27 aprilie, respectiv proiecţiile cu "Wonderstruck" din 1 şi 3 mai şi "Wonder Wheel" din 1 mai.Filmele din seria John Cassavetes vor fi introduse de către Cristian Tudor Popescu, Ionuţ Mareş, precum şi de către alţi critici de film şi cineaşti.Pentru spectatorii care îşi vor petrece minivacanţa de 1 Mai în oraş, organizatorii s-au pregătit cu mai multe surprize. Astfel, pe 1 Mai, va avea loc o proiecţie specială la Macaz Bar Teatru Coop cu "ICE", în regia lui Robert Kramer. Filmul face parte din selecţia "American Independent Cinema curated by Kent Jones" şi va începe de la ora 20,00. Proiecţia va fi urmată de o discuţie liberă despre film şi temele lui ideologice, condusă de Kent Jones şi de selectorul festivalului, criticul Andrei Tănăsescu.Sâmbătă, de la ora 20,00, după proiecţia caritabilă cu "I, Tonya", jurnalista Amalia Enache va purta un dialog pe scenă de circa o oră cu invitatul special al festivalului, actorul american de origine română Sebastian Stan. Discuţia va fi în principal în limba engleză.Toate fondurile strânse cu această ocazie vor fi donate către Our Big Day Out - care vizează întrajutorarea copiilor şi vârstnicilor din sistemul de protecţie socială, precum şi a familiilor care trăiesc în unele din cele mai sărace comunităţi din România.Cu fondurile colectate cu ocazia American Independent Film Festival, Our Big Day Out va continua un proiect iniţiat anul acesta, în urma căruia 10 copii cu situaţii defavorizate care se pregătesc de examenele de capacitate şi de Bacalaureat vor primi meditaţii private săptămânale la limba română şi la matematică în anul şcolar 2018-2019.American Independent Film Festival va avea şi o primă ediţie regională la Arad, între 27 şi 29 aprilie, la care invitatul special este Christopher Landry, producător şi asistent de regie, care va susţine un Open Talk pe data de 28 aprilie.American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România şi UPC România. Proiectul cultural este finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)