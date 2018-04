Cătălin Scărlătescu, în ipostaze tandre cu o prezentatoare TV

11:00

Noi schimbări la vârsta de pensionare! Femeile ar putea ieși la pensie la 65 de ani, la cerere, la fel ca bărbații! Parlamentarii PNL au depus un proiect de egalizare a vârstei de pensionare. Inițiativa urmează să intre în dezbaterea Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată. Un proiect de lege, care introduce posibilitatea extinderii […]