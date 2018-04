Roxana Vancea s-a pozat goală, cu gogoașa la vedere! FOTO HOT!

12:30

Unul dintre cântăreții de manele este în culmea fericirii! Soția lui Răzvan de la Pitești a născut pentru a doua oară, iar artistul și-a anunțat imediat prietenii, pe rețeaua de socializare. El a făcut o poză prin care și-a manifestat bucuria. Soția lui a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. La maternitate a avut-o […] The post Prima imagine cu bebeluşul monden. A venit pe lume azi dimineaţă. Familia este in culmea fericirii: „Minune mea!” appeared first on Cancan.ro.