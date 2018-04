Incendiu de vegetaţie uscată lângă zidurile Cetății Râşnov. Pompierii au stins focul după o oră/ FOTO

18:20

Dragnea, prima reacție la cererea de demisie a premierului Dăncilă, venită din partea președintelui Klaus Iohannis: "Nu are de ce să își dea demisia și are suportul nostru, în continuare", a spus președintele PSD, vineri, la Direcția Națională Anticorupție. "Doar atâta spun, pentru că nu vreau să fac declarații politice. Nu are de ce să […]