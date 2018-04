Anamaria Prodan a renunțat la doliu. Motivul pentru care a făcut acest lucru

12:50

Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Domnului la 40 de zile după Înviere, în Joia din cea de-a patra săptămână după Paște. Cancan.ro îți spune când este Înălțarea Domnului în 2018, la cataloci și la ortodocși! 10 mai este data când catolicii sărbătoresc Înălțarea, în 2018. În schimb, creșetinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Domnului pe 17 mai. Această […]