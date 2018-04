FAIR-MediaSind: Angajaţii Teatrului Naţional 'Lucian Blaga' din Cluj-Napoca au, începând de vineri, contract colectiv de muncă

17:10

Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute înaintea meciului de luni cu Dinamo Bucureşti, care se va juca pe teren propriu în cadrul play-out-lui Ligii I de fotbal, că echipa sa va fi greu de învins, amintind, printre altele, faptul că în ultimele şase meciuri disputate nu a suferit nicio înfrângere.Eugen Neagoe a afirmat că jucătorii sunt foarte determinaţi să rămână "invincibili" până la finalul play-out-ului."Au mai rămas opt jocuri din acest play-out (...) Pentru noi toate jocurile sunt aproape la fel, le tratăm cu mare responsabilitate, indiferent că jucăm cu Dinamo sau jucăm cu ultima clasată ne dorim acelaşi lucru - să câştigăm (...) Amintiţi-vă că v-am mai spus, vom fi o echipă foarte greu de învins, avem şase jocuri fără înfrângere în acest moment şi aş vrea să menţinem această invincibilitate până la finalul play-out-ului. Ne dorim acest lucru, şi eu şi jucătorii. În acest moment cred că sunt şi concentraţi şi motivaţi şi mă aştept ca luni seară să facem un meci bun", a declarat Eugen Neagoe.Acesta a mai spus că Dinamo are un lot valoros, inclusiv foşti componenţi ai echipei naţionale, însă crede că jucătorii săi vor avea un parcurs bun, cu atât mai mult cu cât au avantajul terenului propriu şi peste 4000 de fani în tribune."I-am urmărit pe cei de la Dinamo, îi cunoaştem foarte bine şi ştim la ce să ne aşteptăm, dar eu am încredere în echipă, în tot grupul şi cred că putem să câştigăm, cum am mai spus, în faţa oricărui adversar, indiferent că se cheamă Dinamo sau Juventus", a adăugat acesta.Antrenorul lui Sepsi OSK a amintit şi că meciul cu Dinamo se va disputa cu casa închisă, toate biletele fiind vândute cu mult timp înaintea partidei."Dinamo oriunde merge adună foarte mulţi suporteri. Jucăm cu casa închisă, aşa cum am jucat şi cu Mediaş şi cu Voluntari şi sunt convins că şi la următoarele patru jocuri pe care le mai avem de disputat acasă, în afară de cel cu Dinamo, stadionul va fi plin (...) Noi suntem o echipă foarte iubită, cu suporteri mulţi (...) Vor fi, probabil, în jur de 200 de suporteri dinamovişti. După cum ştim cu toţii, şi Dinamo e o echipă iubită, care are suporteri în toată ţara, dar, în mare, toţi cei care vor veni luni la meci vor veni pentru noi, nu pentru Dimano şi 90% îşi vor dori ca noi să fim echipa care câştigă acest joc", a mai spus acesta.În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, directorul general al clubului, Csinta Samu, a declarat că se aşteaptă la "provocări" din partea galeriei dinamoviste şi a făcut un apel către suporterii lui Sepsi OSK să fie "lucizi, cu capul pe umeri şi să nu răspundă la provocări".De asemenea, el a menţionat că echipa din Sfântu Gheorghe susţine o campanie de strângere de fonduri pentru un tânăr suporter, foarte bolnav, care are nevoie de o intervenţie chirurgicală în Germania, prin urmare la meciul de luni, care se va disputa de la ora 18,00, vor fi amplasate cutii pentru donaţii în incinta stadionului.După ultimul meci cu FC Botoşani, încheiat la egalitate 2-2 (1-1), Sepsi a acumulat 20 puncte şi este pe poziţia a patra în play-out, iar Dimano Bucureşti, pe locul I cu 35 de puncte. AGERPRES/(A-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)