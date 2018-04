Dragnea la DNA: Am fost chemat pentru a mi se aduce la cunoştinţă că s-a aprobat să primesc dosarul în format electronic

18:50

Trei romane ce marchează debutul editorial al unor scriitoare - "How To Be Human", de Paula Cocozza, "Eleanor Oliphant Is Completely Fine", de Gail Honeyman, şi "We That Are Young", de Preti Taneja - alcătuiesc lista scurtă din acest an a volumelor nominalizate la Desmond Elliott Prize, un prestigios premiu literar atribuit în Marea Britanie, a anunţat vineri Press Association.Toate cele trei cărţi selectate pe lista scurtă abordează tema impactului pe care îl are izolarea socială, prin ruptura relaţiei pe care omul o are cu familia, prietenii şi colegii.Romanul "How To Be Human", de Paula Cocozza, spune povestea lui Mary, o tânără femeie care evită tot mai mult interacţiunile umane în favoarea unei curioase relaţii cu o vulpe."Eleanor Oliphant Is Completely Fine", de Gail Honeyman, descrie felul în care personajul central al cărţii, Eleanor, o femeie excentrică şi care trăieşte în izolare, este scoasă din zona ei de confort şi obligată să treacă peste anumite evenimente întunecate din trecutul ei."We That Are Young", de Preti Taneja, reprezintă o ambiţioasă repovestire a piesei de teatru "Regele Lear", ce explorează temele şi relaţiile centrale ale celebrului text de dramaturgie dar într-un decor modern din India zilelor noastre.Juriul din acest an este prezidat de scriitoarea engleză Sarah Perry şi este completat de prezentatoarea TV Samira Ahmed şi directorul diviziei de ficţiune din cadrul lanţului de librării Waterstones, Chris White.În 2017, premiul Desmond Elliott a fost atribuit scriitorului Francis Spufford pentru romanul său intitulat "Golden Hill".Câştigătorul din acest an va fi anunţat în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra pe 20 iunie. Desmond Elliott Prize este un premiu anual atribuit celui mai bun roman de debut scris în limba engleză şi publicat în Regatul Unit al Marii Britanii. Laureatul din fiecare an primeşte şi un cec în valoare de 10.000 de lire sterline. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Paula Cocozza / Twitter