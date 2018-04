liveSCORE ACUM Irina Begu și Donna Vekic au intrat în decisiv

18:20

Coco Vandeweghe (26 de ani, 16 WTA) a găsit explicația victoriei în fața Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA), scor 6-4, 6-1."Nici nu am realizat că am câştigat primul set, credeam că era 4-3 sau 5-3 și că serveam pentru câştigarea setului. Poate că ăsta a fost secretul, să nu fiu atentă la scor. Am făcut tot ce am putut, am încercat să stau în schimburile lungi cu ea. Am încercat să dictez eu ritmul şi să o mişc foarte mult. ...