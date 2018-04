Dăncilă: Preşedintele trebuie să anunţe dacă vine la şedinţa de guvern; nu suntem la şcoală, să vină domnul profesor

21:20

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că a refuzat să dea curs invitaţiei preşedintelui Klaus Iohannis la Cotroceni deoarece declaraţiile acestuia dădeau impresia că era chemată "ca la şcoală", ca un elev care nu şi-a făcut lecţia şi trebuie certat."După cum ştiţi, am fost plecată în Israel. Când m-am întors din Israel, am văzut declaraţiile domnului preşedinte, am văzut modul în care domnul preşedinte dădea impresia că mă cheamă ca la şcoală, ca pe un elev care nu şi-a făcut lecţia şi trebuie certat. Sunt prim-ministrul României şi nu pot accepta acest lucru", a afirmat Dăncilă, la România Tv.Ea a apreciat că atitudinea preşedintelui a pus România într-o lumină proastă."Îmi pare rău, atitudinea preşedintelui nu a pus într-o lumină proastă preşedintele României sau prim-ministrul, aprecierile sunt la nivel naţional şi acest lucru nu trebuie să se întâmple. Eu am fost foarte concentrată pe întâlnirile pe care le-am avut, pe ceea ce pot să fac pentru România, pentru că eu am privit această vizită, cum privesc de altfel toate vizitele prim-ministrului, ca lucruri bune pe care pot să le aduc pentru România", a spus Dăncilă.Ea a susţinut că nu avea nevoie de mandatul preşedintelui pentru vizita în Israel, deoarece întâlnirile pe care le-a avut au fost pe teme de dezvoltare economică."Din păcate, domnul preşedinte nu a înţeles acest lucru, nu a înţeles că nu aveam nevoie de mandat, am fost în Israel pentru a avea anumite acorduri pe dezvoltare economică între România şi Israel. Întâlnirea cu prim-ministrul israelian s-a desfăşurat mai mult axată pe componenta economică. Am vorbit despre investiţii, spitale, medicină, telemedicină şi despre o şedinţă de guvern comună care va avea loc, sperăm noi, în luna iulie a acestui an. Deci, eu am fost acolo pentru a aduce o plusvaloare, pentru a crea anumite lucruri, anumite investiţii pentru România, şi nicidecum pentru interese personale, aşa cum a lăsat să se înţeleagă domnul preşedinte", a subliniat premierul."În mod normal, domnul preşedinte nu trebuia să vorbească nici despre falsa ceartă cu BNR, nici despre vizita mea în Israel ca şi cum ar fi o vizită pe care nu trebuia să o fac", a adăugat Dăncilă.Premierul a explicat şi situaţia telefonului dat de preşedinte atunci când ea participa la "Simfonia lalelelor" de la Piteşti."Nu a fost vorba că la 'Simfonia lalelelor' nu i-am răspuns la telefon. Dânsul a sunat. Eu eram la eveniment, am spus că nu pot să vorbesc în acel moment pentru că era un moment festiv, am sunat pe urmă şi am discutat cu preşedintele. (...) Eu am fost un om discret, un om care nu am dat publicităţii astfel de lucruri. Mi s-a părut normal ca discuţiile să aibă un caracter confidenţial şi să putem să vorbim despre lucruri pozitive, nu despre lucruri care nu au însemnătate pentru România şi pentru români. Din păcate, domnul preşedinte nu a procedat în mod asemănător", a declarat Dăncilă.Premierul Viorica Dăncilă a refuzat vineri să se prezinte la Cotroceni, la întrunirea convocată de preşedintele Klaus Iohannis, pe tema medierii dintre Guvern şi BNR. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)