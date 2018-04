Contra anunță transferul unui internațional român: "Am vorbit cu el! Așteaptă terminarea sezonului"

23:10

Adrian Mutu, antrenorul lui FC Voluntari, a comentat prima înfrângere suferită pe banca echipei sale, 0-1 cu Juventus București. "Briliantul" și-a exprimat și nemulțumirea după acest meci: "M-a deranjat mult antijocul adversarilor. De asta am fost eliminat". "Trebuia să trec și prin asta. Cred că am făcut un meci bun, defensiv ne-am mișcat bine. A fost un meci în care am atacat non-stop. ...