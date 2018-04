A fost găsit copilul în vârstă de doi ani ce a fost dat dispărut în județul Cluj

21:10

Simona Halep a fost cuplată în ultima vreme cu Theo Pașa, managerul unui club de fițe din Miami, despre care s-a spus că este și un apropiat al familiei tenismenei. Totul s-a clarificat în momentul în care acesta a negat acest lucru pe contul său de Facebook. Mai mult, după cele întâmplate, presupusul iubit al […] The post ”Iubitul” Simonei Halep susține că nu este un puțoi! appeared first on Cancan.ro.