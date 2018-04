Ce decizie a luat Anamaria Prodan la cateva zile dupa inmormantarea mamei sale

Vedeta renuntase la toate joburile sale, pentru a sta in spital cu mama sa, care era foarte bolnava. Ce decizie a luat Anamaria Prodan, la doar cateva zile dupa inmormantarea Ionelei Prodan are legatura cu profesia sa. Sexy-impresara s-a reintors la munca, dupa zile intregi pe care le petrecuse in spital, pentru a fi alaturi […] Post-ul Ce decizie a luat Anamaria Prodan la cateva zile dupa inmormantarea mamei sale apare prima dată în Libertatea.ro.

