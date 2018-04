Simona Iftimi, cunoscută în lumea modelling-ului, s-a cuplat cu ”regele păcănelelor”

10:40

Ne-am atins și ieri țintele! 10 sugestii au fost incluse în pachetul de pariere al zilei de vineri, 7 dintre acestea fiind câștigătoare! Nu am riscat foarte mult pe niciuna dintre aceste variante, însă cotele nu au dezamăgit, majoritatea fiind în jurul valorii de 1.50. Pariurile câștigătoare ale zilei de vineri: HOFFENHEIM – HANNOVER 1 […] The post Pariurile zilei: Am deschis weekendul cu un bilanț excelent »» Vezi top 10 variante de sâmbătă! appeared first on Cancan.ro.