Franţa şi Germania promit că până în iunie vor formula propuneri comune privind zona euro

Filmul "3 Days in Quiberon", în regia lui Emily Atef, este marele câştigător al galei Deutscher Filmpreis (German Film Prize), ce s-a desfăşurat vineri la Berlin, obţinând nu mai puţin de 7 premii Lola, transmite DPA.Producţia, filmată în întregime în alb-negru, face o cronică a celor trei zile pe care actriţa Romy Schneider le-a petrecut în oraşul francez Quiberon în 1982, anul în care a murit. Romy Schneider, celebră pentru rolul principal din trilogia "Sissi", din anii '50, a oferit şi ultimul său interviu din localitatea Quiberon pentru revista germană Star, în acel an.Filmul "3 Days in Quiberon" a câştigat premii Lola pentru cel mai bun film, imagine şi coloană sonoră, printre altele. Actriţa Marie Bäumer, interpreta rolului principal, a câştigat un premiu Lola pentru cea mai bună actriţă.Producţia "In the Fade", a regizorului Fatih Akin, despre o femeie care îşi caută răzbunarea după moartea soţului ei kurd şi a fiului lor într-un atac cu bombă, a câştigat premiul Lola de argint. "In the Fade" a câştigat şi un Glob de Aur şi a fost nominalizat la Oscar pentru film străin din partea Germaniei."Western", un film al regizoarei Valeska Grisebach, despre lucrătorii germani din construcţii aflaţi în Bulgaria, a luat premiul al treilea - Lola de bronz.Producţia "Mountain Miracle", de Tobias Wiemann, a câştigat premiul la categoria filmelor pentru copii.Laureaţii premiilor Lola, considerate cele mai importante premii ale industriei germane de film, sunt aleşi de Academia germană de Film.Lista laureaţilor premiilor Lola 2018:Cel mai bun film (Aur): "3 Days in Quiberon", regia Emily AtefCel mai bun film (Argint): "In the Fade", regia Fatih AkinCel mai bun film (Bronz): "Western", regia Valeska GrisebachCel mai bun regizor: Emily Atef ("3 Days in Quiberon")Cea mai bună actriţă: Marie Baumer ("3 Days in Quiberon")Cel mai bun actor: Frank Rogowski ("In the Aisles")Cel mai bun scenariu: Fatih Akin şi Hark Bohm ("In the Fade")Cea mai bună actriţă în rol secundar: Birgit Minichmayr ("3 Days in Quiberon")Cel mai bun actor în rol secundar: Robert Gwisdek ("3 Days in Quiberon")Cel mai bun documentar: "Beuys", regia Andreas VeielCel mai bun film pentru copii: "Miracle Mountain", regia Tobias WiemannCea mai bună imagine: Thomas W. Kiennast ("3 Days in Quiberon")Montaj: Stephan Krumbiegel şi Olaf Voigtlander ("Beuys")Design de producţie: Erwin Prib ("Manifesto")Costume: Bina Daigeler ("Manifesto")Machiaj: Morag Ross şi Massimo Gattabrusi ("Manifesto")Coloană sonoră: Christoph M. Kaiser şi Julian Mass ("3 Days in Quiberon")Sunet: Eric Devuler şi Andre Bendocchi-Alves ("The Captain")Premiul pentru întreaga activitate: Hark BohmPremiul pentru filmul cu cel mai mare succes de casă: Bora Dagtekin ("Suck Me Shakespeer 3").AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu)