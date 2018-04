Irina Begu, eliminată în semifinale la Istanbul

13:30

Prinţul Dimitrie Sturdza, antrenorul naţionalei de fotbal, Cosmin Contra, şi căpitanul echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu, se află printre jucătorii primei competiţii oficiale desfăşurate, la acest sfârşit de săptămână, pe terenul de golf de la Teleac, lângă Alba Iulia, cel mai mare din ţară şi care deţine şi cel mai lung parcurs din Europa - PAR 6, de 735 de metri.Aproape 140 de jucători, inclusiv străini, participă sâmbătă şi duminică la prima competiţie din calendarul 2018, care cuprinde în acest an peste 20 de turnee ce se vor desfăşura până în luna octombrie. Lovitura de start a fost dată de către prinţul Dimitrie Sturdza."Totul este absolut extraordinar (...) este la superlativ, ceva ce, de fapt, vezi numai în Europa de Vest, SUA sau Africa de Sud. Sunt absolut impresionat", a declarat Prinţul Sturdza, înainte de a le ura 'Joc bun' şi celorlalţi competitori.Printre ei se află şi antrenorul echipei naţionale de fotbal, Cosmin Contra, care a menţionat că a descoperit golful pe când activa ca fotbalist în Spania."Pentru mine, golful e a doua pasiune după fotbal. Mă relaxează foarte mult şi după acţiunile pe care le am la echipa naţională e modul meu de a mă linişti un pic şi de a mă relaxa. Joc golf de când am ajuns în Spania. Am avut colegi de echipă care m-au iniţiat în sportul ăsta. Când am un pic de timp liber, încerc să practic sportul ăsta", a spus Cosmin Contra.Printre jucătorii competiţiei inaugurale de la Teleac au putut fi observaţi şi foştii tenismeni Florin Segărceanu şi Dinu Pescariu, precum şi omul de afaceri Viorel Cataramă. Pentru ziua de duminică, organizatorii oferă un premiu special similar marilor competiţii internaţionale, respectiv o maşină, pentru Hole in One."E o satisfacţie deosebită pentru mine să văd că au venit la prima competiţie un număr atât de mare de jucători. Joc golf de 13 ani şi nu am întâlnit niciodată atât de mulţi jucători la o competiţie. Consider că (numărul mare de jucători - n.r.) este un semn de respect pentru efortul pe care l-a depus un român pentru ca să facă un teren de golf în ţara asta", a declarat preşedintele clubului, Ioan Popa, cel care a investit 15 milioane de euro în cel mai mare resort de golf din România, edificat într-un an şi opt luni.De pe terasa restaurantului din resort se pot vedea "absolut toate parcursurile", fiind "printre puţinele locuri din lume" de unde se pot urmări în întregime acestea, a menţionat Teodora Popa, fondator al clubului de golf.Cel mai modern resort de golf din România a fost inaugurat în toamna anului trecut, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis, un pasionat al acestui joc şi care a apreciat, la vremea respectivă, că, prin această investiţie, România "ajunge pe harta golfului mondial".Şeful statului a fost în mai multe rânduri în judeţul Alba la golf, până acum la celălalt teren de acest tip, cel de la Pianu.Principala atracţie a complexului este terenul de golf premium, cu o suprafaţă de 56 de hectare, pe care se desfăşoară cele 18 parcursuri, fiind cel mai mare teren de golf din ţara noastră. O premieră este reprezentată de faptul că terenul de golf are cel mai lung parcurs din Europa- PAR 6, de 735 de metri. AGERPRES / (A, AS - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)