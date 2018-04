LIVE TEXT | CS U Craiova - FC Viitorul se joacă ACUM. Băluţă marchează şi întoarce rezultatul! Elevii lui Mangia se întrec în assist-uri strălucite!

21:40

Simona Halep (1 WTA) a revenit în ţară după eliminarea de la Stuttgart. Liderul mondial a fost scoasă din competiţie de către Coco Vandeweghe, în sferturile de finală ale turneului german. Constănţeanca e gândul la odihnă şi recuperare, după ce a simţit dureri la picior în timpul partidei. "Nu am mai fost de mult timp la Constanţa de 1 mai, nu am de gând să petrec pentru că am un turneu destul de important în faţă. O să stau acasă cu familia şi o să mă bucur doar de linişte", a spus Simona. "O s...