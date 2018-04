INTER - JUVENTUS 2-3. Gonzalo Higuain, extaziat după nebunia din "Derby d'Italia": "Asta este frumusețea fotbalului. Vom lupta până la moarte pentru titlu"

Juventus Torino s-a impus dramatic în derby-ul cu Inter, scor 3-2, iar Gonzalo Higuain (30 de ani), marcatorul golului decisiv, a fost entuziasmat la final. Vezi cele mai tari imagini din Inter - Juventus! "Asta este frumusețea fotbalului. Meciul trecut am pierdut în ultimul minut contra lui Napoli, astăzi soarta ne-a surâs nouă. Am arătat o foame, setea de victorii pe care această echipă o are. ...

