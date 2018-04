SUA: Pompeo informează Arabia Saudită şi Israelul asupra proiectelor lui Trump privind Iranul

22:00

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a avut o "lungă şi foarte bună" conversaţie cu omologul său sud-coreean, Moon Jae In, care tocmai s-a întâlnit cu liderul de la Phenian, şi că lucrurile merg "foarte bine", transmite AFP.Trump a precizat, pe Twitter, că data şi locul întâlnirii cu Coreea de Nord sunt în curs de stabilire şi că l-a informat despre stadiul negocierilor şi pe prim-ministrul japonez, Shinzo Abe. Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2018La rândul său, ministrul american al Apărării, Jim Mattis, a discutat telefonic cu omologul său sud-coreean, Song Young Moo, a informat într-un comunicat Pentagonul. Foto: (c) Carolyn Kaster / AP"Cele două părţi s-au angajat să continue cooperarea strânsă în vederea aplicării rezoluţiilor Naţiunilor Unite şi pentru susţinerea eforturilor diplomatice vizând realizarea unei denuclearizări complete, verificabile şi ireversibile", arată comunicatul citat.Preşedintele american ar urma să-l întâlnească până în iunie, într-un summit istoric, pe liderul nord-coreean. Noul şef al diplomaţiei americane, Mike Pompeo, s-a întâlnit - la momentul când conducea CIA - cu Kim Jong Un, în week-end-ul de Paşte, într-o vizită ţinută un timp secretă.Vineri, Donald Trump a indicat că "două sau trei" locuri au fost avute în vedere pentru întâlnirea sa cu Kim Jong Un, evocând "două ţări" posibile.Potrivit CBS News, care citează două surse anonime, cele două ţări în discuţie sunt Mongolia şi Singapore.Premierul singaporez a precizat că a citit în ziare despre posibilele locaţii ale întâlnirii SUA-Coreea de Nord, însă a indicat sâmbătă că ţara sa nu a primit nicio invitaţie sau cerere oficială în acest sens.Un alt summit istoric a avut loc vineri între preşedinţii Coreei de Sud şi Coreei de Nord, în cursul căruia cei doi conducători s-au angajat să lucreze pentru denuclearizarea peninsulei şi pentru o pace permanentă. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)