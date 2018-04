Brigitte Năstase, primele declarații despre Cristian Daminuță! Ce a spus bruneta despre fotbalist, după ce Nasty s-a luat de el

13:30

Elena Udrea și iubitul ei, Adrian Alexandrov, au petrecut Paștele împreună, în Costa Rica. Cu toate acestea, de 1 mai, bărbatul nu a mai ajuns în țara unde s-a „refugiat” iubita lui. În minivacanța care a început astăzi, fostul manechin a ales să se relaxeze în vila din Corbeanca, alături de animalele lui de companie. […] The post Elena Udrea, „părăsită” de iubit de 1 mai! Unde petrece Adrian Alexandrov, în timp ce iubita însărcinată e în Costa Rica appeared first on Cancan.ro.