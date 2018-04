Peste 260 de persoane dispărute sau cu mandate emise de instanţe, depistate de poliţişti în ultima săptămână

10:45

Anul trecut, Muzeul de Artă Modernă din New York a prezentat un scurt-metraj realizat în 1911, în New York, de o echipă de suedezi. Cineaştii au ajuns atunci la Statuia Libertăţii, la New York Harbor şi pe Broadway, într-un oraş cu aproximativ 5 milioane de locuitori.