Sexy-polițista care a înnebunit Facebook-ul, în minivacanța de 1 mai: „Arestați-mă!”

15:00

Nu toți românii au plecat de acasă în minivacanța de 1 mai! Unii au preferat să rămână în confortul locuințelor lor și să se bucure de prezența celor dragi. Nu există 1 mai fără mici, astfel că unele persoane s-au apucat încă de astăzi de pus grătarul. Este și cazul unui pensionar din Piatra Neamț, […] The post Imaginile minivacanței de 1 mai 2018. Un pensionar din Piatra Neamț a făcut mici la grătar pe geam, la etajul al doilea! appeared first on Cancan.ro.