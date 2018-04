O femeie şi un copil au fost răniţi, după ce au căzut pe traseul Jepii Mici din Bucegi

13:20

Jennifer Lopez are 47 de ani si nu a aratat niciodata mai bine! In mod evident, ne intrebam cum reuseste vedeta sa arate cu 20 de ani mai tanara, asa ca am adunat cateva dintre secretele ei de frumusete, pe care le-a dezvaluit de-a lungul timpului, si ti le impartasim si tie! Bineinteles, nimeni nu […] Post-ul Cum reuseste Jennifer Lopez sa arate cu 20 de ani mai tanara apare prima dată în Libertatea.ro.