A murit actorul Ilie Gheorghe (fişă biografică)

Actriţa americană Michelle Pfeiffer, nominalizată de trei ori la Oscar, împlineşte la 29 aprilie 60 de ani. S-a născut în 1958 în Santa Ana, California.A absolvit Fountain Valley High School în 1976 şi a urmat un an de zile la Golden West College unde a studiat să devină reporter de instanţă de judecată, conform imdb.com.A lucrat într-un supermarket, perioadă în care a realizat că actoria este adevărata sa înclinaţie şi s-a orientat la început către filmarea reclamelor. A debutat pe micul ecran în serialul ''Fantasy Island'', iar pe marele ecran a debutat, în 1980, în pelicula ''Falling In Love Again''.Rolul Stephanie din ''Grease 2'' (1982) a propulsat-o pentru interpretarea personajului Elvira Hancock alături de Al Pacino din filmul ''Scarface'' (1983), în regia lui Brian De Palma. Acest rol a consacrat-o pe marele ecran, primind foarte multe aprecieri din partea criticilor. Recent, la ediţia din 2018 a festivalului de film Tribeca, actriţa a declarat că pentru rolul din Scarface a ţinut o cură aparte pentru a intra mai bine în rolul dependentei de cocaină Elvira Hancock, conform www.vulture.com.Primul său rol principal a fost în comedia ''Into the Night'' (1984), urmat apoi de thrillerul de aventuri ''Ladyhawke'', scrie portalul de specialitate rottentomatoes.com.Odată cu rolul din producţia ''The Witches of Eastwick'', în care a jucat alături de Susan Sarandon, Cher, Jack Nicholson, cariera sa a cunoscut o pantă ascendentă. Primeşte nominalizarea pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la Oscar pentru interpretarea din pelicula ''Dangerous Liaisons'' (1988).În 1990 primeşte încă o nominalizare la Oscar, de data aceasta pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din pelicula ''The Fabulous Baker Boys'' (1989).A jucat din nou alături de Al Pacino în drama romantică ''Frankie and Johnny'' (1991).Pentru rolul din pelicula ''Love Field'' (1993) primeşte cea de-a doua nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă.Alături de Michael Keaton o întâlnim în producţia ''Batman Returns'' (1992) în regia lui Tim Burton.În 1993 a jucat în adaptarea lui Martin Scorsese, ''The Age of Innocence'', a cărţii lui Edith Wharton. În acelaşi an şi-a îndeplinit unul din visele sale, acela de a fi mamă, adoptând o fetiţă Claudia cu doar câteva luni înainte de căsătoria sa cu David E Kelly, cel care a realizat ''Ally McBeal'' şi ''Boston Legal''. Actriţa mai fusese căsătorită anterior, din 1981, cu actorul Peter Horton, de care divorţase în 1988. În 1994, Pfeiffer şi Kelly devin părinţii biologici ai unui băieţel, pe nume John Henry.Actriţa joacă în mai multe comedii şi adaptări notabile, dintre care: ''One Fine Day'' (1996), ''A Thousand Acres'' (1997), în regia lui Jocelyn Moorhouse, ''A Midsummer Night's Dream'' (1999) şi drama ''The Deep End of the Ocean'' (1999) în regia lui Ulu Grosbard.Pentru a intra în pielea rolului din pelicula lui Peyon Reed ''Ant-Man and the Wasp'' (2018), în care joacă alături de Michael Douglas şi Evangeline Lilly, actriţa a trecut printr-o transformare aparte, având părul grizonat şi lung, precum şi o siluetă firavă, înfăţişând o femeie mult mai în vârstă, scrie collider.com.Până în prezent, actriţa a obţinut 24 de premii şi a primit 47 de nominalizări pentru rolurile sale, conform imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dădârlat)