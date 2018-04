Rareș Bogdan, declarații incendiare:”Viorica Dăncilă a vrut să demisioneze vineri, dar Liviu Dragnea a amenințat-o…”

19:20

Oana Lis trece prin momente grele, după ce soțul ei, Viorel Lis, a făcut un atac cerebral și este internat într-un spital din Capitală. Vedeta este mereu alături de el și se roagă ca starea lui să se însănătoșească. Chiar la începutul vacanței de 1 Mai, când toată lumea se distrează pe litoral, vedeta a […] The post Care este starea de sănătate a lui Viorel Lis? Oana a făcut anunțul: „Mulțumesc pentru mesajele…” appeared first on Cancan.ro.