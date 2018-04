Conturi rușești de pe Twitter au intervenit în alegerile britanice din 2017

15:40

Vladimir Putin (65 de ani) a fost suprins de propriul scris la o ședință a Adunării Legislatorilor din SAnkt Petersburg, după ce a încercat, confuz, să descifreze, timp de jumătate de minut, ce a scris pe o foaie. "Zici că am scris cu picioarele. Nici eu nu mai înțeleg ce am scris", a spus Vladimir